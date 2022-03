České dráhy podepsaly smlouvu na nákup 50 elektrických lokomotiv Siemens Vectron

České dráhy (ČD) podepsaly smlouvu se společností Siemens Mobility ČR na nákup 50 elektrických lokomotiv Siemens Vectron MS, které mohou jet maximální rychlostí 230 kilometrů za hodinu. Součástí smlouvy je plný servis na 15 let. Lokomotivy jsou připraveny pro provoz na konvenčních i vysokorychlostních tratích, České dráhy je plánují nasadit na mezistátní spoje do Německa, Rakouska, Maďarska a na Slovensko. Výrobce je bude postupně dodávat od prosince 2025, sdělil ČTK mluvčí společnosti Lukáš Kubát. Cenu zakázky dráhy nezveřejnily, informace se mají objevit ve Věstníku veřejných zakázek. Lokomotivy budou určeny pro vedení expresních spojů ve vnitrostátní a mezistátní dopravě na tratích s vysokou rychlostí, například Praha - Berlín - Hamburk, Praha-Vídeň-Graz nebo z Prahy do Budapešti, kde už fungují nebo se připravují úseky umožňují rychlost 200 kilometrů za hodinu a vyšší.