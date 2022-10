České dráhy spustily pro noční spoje novou značku ČD Night

České dráhy spustily novou značku ČD Night pro své noční spoje. V rámci toho v současné době investují 246 milionů korun do modernizace lůžkových a lehátkových vozů. Od nového jízdního řádu, který začne platit v prosinci, vypraví novou noční linku z Prahy přes Německo do Curychu. Na tiskové konferenci to řekl šéf státního dopravce Michal Krapinec. Ceny jízdenek do nočních vlaků se od nového jízdního řádu zvýší stejně jako u klasických spojů o 15 procent. Dráhy budou v příštím roce provozovat celkem pět nočních linek, další budou mít jejich zahraniční partneři. "Chceme dát noční dopravě další impuls. V našem případě přitom nejde jen o novou image, logo a pár barevných obrázků, ale také o hmatatelné, konkrétní změny," zdůraznil Krapinec. Lůžkové vozy mají podle něj například vyměněny součásti lůžek, nové osvětlení, obložení stěn, sociální zařízení, sprchy nebo nově také zásuvky nebo internetové připojení.

České dráhy v současnosti denně provozují noční vlaky s lůžkovými a lehátkovými vozy z Prahy do Varšavy, dále z Prahy přes Žilinu, z Prahy přes Bratislavu do Budapešti a přes České Budějovice a Innsbruck do Curychu. Od prosince do jízdního řádu přibude nové spojení do Curychu s trasou přes Drážďany, Frankfurt nebo Basilej. Celkově by dopravce podle odhadů v lůžkových a lehátkových vozech měl přepravit kolem 100.000 cestujících