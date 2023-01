České dráhy vypsaly tendr na dodání až 47 elektrických vlaků za 8,4 miliardy

České dráhy vypsaly tendr na dodání a servis až 47 elektrických vlaků pro regionální dopravu v předpokládané výši 8,4 miliardy korun. V tiskové zprávě to uvedl mluvčí ČD Lukáš Kubát. Nové vlaky mají být dvousystémové a konstruované pro rychlost až 160 km/h. Měly by jezdit například v Pardubickém kraji, ale zájem mají i další objednatelé. Vítězný uchazeč mezinárodního tendru má ČD dodat moderní, klimatizované, nízkopodlažní elektrické jednotky s první a druhou třídou s kapacitou minimálně 140 míst k sezení určené pro obě hlavní trakční soustavy v České republice. Odhadovaná hodnota rámcového kontraktu je 8,4 miliardy korun a kromě pořízení vlaků zahrnuje i vybrané náhradní díly a kompletní servis po dobu až 15 let. Ve vlacích bude wi-fi připojení, elektrické zásuvky pro napájení přenosné elektroniky a zásuvky na dobíjení baterií elektrických invalidních vozíků nebo elektrokol. Počítá se také s prostorem pro umístění kočárků nebo jízdních kol a moderním audiovizuálním informačním systémem.

České dráhy plánují v rámci Strategie 2030 investovat do obnovy vlaků do roku 2030 až 100 miliard korun.