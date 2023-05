České dráhy zahájily prodej lístků na noční vlaky k Baltskému moři

České dráhy zahájily prodej lístků na noční sezonní vlaky do Polska k Baltskému moři. Vlaky budou jezdit z Bohumína do mořských letovisek od 23. června do 3. září. Společnost to uvedla v tiskové zprávě. Ceny začínají na 578 korunách za jednosměrnou jízdenku. Noční vlaky Českých drah budou vyjíždět z Bohumína do Polska každý den.

Do Polska k Baltskému moři jezdí z Prahy také autobusy FlixBus. Podle mluvčího společnosti Tomáše Beránka zájem o cesty k polskému moři dlouhodobě roste. "To je způsobeno jednak obecným objevováním Polska, ale i tím, že tradiční Chorvatsko nastoupilo cestu skokového zdražování a celá řada turistů hledá pro svou dovolenou levnější alternativu," uvedl Beránek.