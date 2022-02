České firmy neočekávají od Ruska zabavování majetku

České firmy podnikající v Rusku si nemyslí, že země přistoupí k zabavování majetku zahraničních firem a osob. Obecně se shodují, že na vyhodnocení posledních prohlášení ruských představitelů je příliš brzy a i přes jakékoliv kroky Ruska by to neohrozilo jejich podnikání jako celek. Vyplývá to z vyjádření PPF, Brisk a Totex, které ČTK oslovila. Podle loňského odhadu Svazu průmyslu a dopravy má v Rusku zastoupení přes 150 českých firem. Bývalý ruský prezident a premiér Dmitrij Medveděv, který je nyní místopředsedou bezpečnostní rady, uvedl, že Rusko by mohlo v reakci na sankce přijaté Západem kvůli ruské invazi na Ukrajinu zabavit majetek podniků a občanů ze Spojených států, zemí Evropské unie a dalších států.