České firmy si v únoru půjčily u bank nejvíce peněz za 25 let

České společnosti si v únoru půjčily výrazně více peněz než v předcházejících měsících. Objem jejich úvěrů u bank se zvýšil o 49 miliard korun, což je nejvyšší měsíční nárůst za 25 let. Na konci února tak dosahoval 1,237 bilionu korun. Vyplývá to z výpočtů společnosti CRIF - Czech Credit Bureau. Objem jejich úspor se zvýšil o 27 miliard na 1,324 bilionu korun. V únoru se zároveň po pěti měsících poklesu mírně zvýšil objem úspor živnostníků, a to o 2,5 miliardy na 120 miliard korun. Stále byl však o 18 miliard nižší než v červnu loňského roku, kdy dosáhl svého maxima. Objem jejich úvěrů se nepatrně snížil, a to na 47,1 miliardy korun, uvedla společnost. Objem firemních úvěrů byl podle ní na konci února o devět procent vyšší než o rok dříve. Po většinu roku 2021 přitom objem úvěrů v meziročním srovnání stagnoval. "Růst objemu firemních úvěrů indikuje vyšší poptávku, což se běžně spojuje s ekonomickým oživením. My jsme ovšem nyní svědky růstu cen vstupů, který může přivést řadu firem do obtíží se splácením úvěrů," řekla analytička CRIF Věra Kameníčková. Z dostupných dat podle ní nelze jednoznačně určit, k čemu firmy peníze využily.