České fotbalisty čeká ve čtvrtek v Albánii klíčový zápas kvalifikace ME

Čeští fotbalisté ve čtvrtek vstoupí zápasem v Albánii do druhé poloviny kvalifikace o postup na mistrovství Evropy. Utkání na horké půdě v Tiraně bude přímým soubojem o první místo ve skupině, na kterém má balkánský soupeř na svěřence trenéra Jaroslava Šilhavého dvoubodový náskok. Národní tým chce v klíčovém duelu podat lepší výkon než před měsícem při remíze 1:1 ve vzájemném souboji v Edenu a vítězstvím udělat možná rozhodující krok k postupu na šampionát v příštím roce do Německa. "Albánci mají velký temperament. Nastoupit musejí odolní hráči. Může to bolet, ale chceme vítězství. Věřím, že takové zápasy o všechno umíme," řekl Šilhavý. Český celek je po čtyřech z osmi zápasů kvalifikace neporažen s bilancí dvou vítězství a dvou remíz, zářijovým nerozhodným výsledkem doma s Albánií si ale boj o šampionát zkomplikoval. Třetí Moldavsko má stejně bodů jako Šilhavého výběr a čtvrté Polsko ztrácí další dva. Tabulku uzavírají Faerské ostrovy, které národní mužstvo v neděli přivítá v Plzni v druhém říjnovém duelu. Český tým odehrál o zápas méně než všichni zbylí soupeři. Na evropský šampionát v příštím roce v Německu postoupí dva celky z každé skupiny, o zbylá tři místa na turnaji se v play off podle pořadí v Lize národů utká 12 zemí, které neuspějí v klasické kvalifikaci. Česká reprezentace od rozdělení federace na Euru ještě nikdy nechyběla.