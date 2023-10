České fotbalové kluby se v žebříčku UEFA posunuli do elitní patnáctky

České fotbalové kluby se po čtvrtečních výhrách v evropských soutěžích posunuli do elitní 15 v žebříčku národních koeficientů UEFA. Pokud místo udrží, znamenalo by to, že do evropských soutěží v sezóně 2025/2026 by mohlo nastoupit 5 celků z České republiky. Navíc Češi ztrácejí na 13. Srby už jen 0,225 bodu. V hlavní fázi soutěží získávají týmy za výhru dva body a za remízu jeden. Poté se výsledek vydělí počtem nasazených klubů, v případě Česka čtyřmi.

Česko má zatím velmi vydařenou první fázi, když z 6 zápasů vyhráli české kluby 5. Český fotbal má navíc stále v soutěži 3 týmy, na rozdíl od zbytku států bojujících o elitní patnáctku, které zastupují už jen 2 týmy. Podle specializovaných serverů by české kluby měly elitní patnáctku udržet, pokud nedojde k nečekanému kolapsu v průběhu ročníku.