České hokejisty po zisku bronzu přišlo na letiště přivítat zhruba sto fanoušků

Čeští hokejisté po nedělním zisku bronzových medailí na mistrovství světa ve Finsku dnes hodinu po poledni přistáli v Praze. Na ruzyňském letišti je vedle blízkých přivítalo také zhruba 100 fanoušků. Češi v boji o třetí místo porazili po velkolepém obratu tým USA 8:4 a po deseti letech získali ze světového šampionátu cenný kov. Hokejisté se s příletem lehce opozdili, zpoždění nabrali už při odletu z Tampere. Hráči se po přistání čekajícím příznivcům trpělivě podepisovali a fotili se s nimi. Vítali se s rodinami. Na útočníka Hynka Zohornu čekal jeho mladší bratr Radim, hráč Pittsburghu. "Let by trošku zpožděný, ale bylo to v pohodě. Měli jsme strašně moc báglů, medaile byly trošku těžší... Nakonec jsme tady a zdraví," prohlásil kanonýr David Pastrňák, který ozdobil duel o bronz hattrickem. "Byli jsme na hotelu všichni společně s rodinami. Dali jsme si výbornou večeři a nějaké pivko. Bylo to super. Na pár hodin jsem se i vyspal. Ráno byl brzký autobus. Doufejme, že se ještě sejdeme," řekl Pastrňák a nechtěl prozradit, kde budou oslavy pokračovat.