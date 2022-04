České ministerstvo školství jedná s ukrajinským o uznávání vzdělání dětí uprchlíků

Ministerstvo školství řeší rostoucí počet ukrajinských žáků, dětí uprchlíků, kteří přestali chodit do českých škol. Podle náměstka sekce vzdělávání Jana Mareše je to tím, že ukrajinský resort školství vzkázal uprchlíkům, aby dali přednost distanční výuce, pokud ji ukrajinské školy nabízejí. Podle pedagogů a psychologů je ale pro děti na útěku před válkou lepší, aby byly v kolektivu. Ministerstvo školství chce proto s ukrajinskými úřady vyjednat, aby žákům započítávaly školní docházku v Česku. Zároveň by mělo opatření uprchlíky motivovat k tomu, aby do českých škol nastupovali. Úřady odhadují, že do lavic jich usedla zatím jen asi třetina. Nízká čísla třeba potvrdil za Moravskoslezský kraj jeho hejtman Ivo Vondrák (ANO).

Přesné statistiky o nových ukrajinských žácích v základních i středních školách bude ministerstvo školství mít příští týden. Školy a zřizovatelé měly jejich počty hlásit resortu do pátku 8. dubna.