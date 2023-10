České nemocnice by mohly začít využívat nového operačního robota, který by usnadňoval práci lékařům při některých zákrocích v chirurgii, urologii a gynekologii. Robota výrobci představili poprvé v republice v mobilním výcvikovém operačním sále na českobudějovickém Výstavišti. Robot by měl zajistit například to, že zákrok bude méně invazivní, a tím pádem pro pacienta bude představovat nižší zátěž. "Při robotických operacích dochází obvykle k menším ztrátám krve, menším jizvám a celkově menšímu poškození těla. Je tomu tak kvůli jemnějšímu typu operace, navíc má lékař zvětšený pohled do těla pacienta a při náročných a dlouhých operacích může celou dobu sedět, což jsou také nesporné výhody. Pobyt v nemocnici i rekonvalescence bývají kratší," uvedl primář urologického oddělení pražské ústřední vojenské nemocnice Miroslav Záleský. Robota řídí lékař. Umělá inteligence však například pozná, pokud by mohl operatér udělat nějakou chybu.