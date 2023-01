České pasy sdílejí v žebříčku cestovní svobody místo s americkými či švýcarskými

S cestovním pasem České republiky lze bez víza vyrazit do 187 zemí, což Česko v aktualizovaném žebříčku společnosti Henley & Partners řadí na sedmou příčku, společně s Belgií, Spojenými státy, Švýcarskem, Norskem a Novým Zélandem. Oproti loňskému roku si český pas polepšil o jedno místo v tabulce, a je tak "užitečnější" než například pasy Austrálie, Řecka, pobaltských zemí, Slovenska, Polska či Maďarska. Slovenský pas je stejně jako loni a předloni na desáté pozici, bez víza s ním lze zamířit do 184 zemí. Polsko je na deváté pozici spolu s Maďarskem. Nejlepší v tomto hodnocení je stejně jako loni Japonsko, s jehož pasem lze bez víza cestovat do 193 států. Žebříček "cestovní svobody" sestavuje společnost Henley & Partners od roku 2006.