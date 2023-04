České pivovary loni uvařily meziročně skoro o milion hektolitrů víc piva, stoupla i spotřeba

Pivovary v Česku loni uvařily 20 a půl milionu hektolitrů piva, to je o 950 tisíc hektolitrů víc než předcházející rok. Uvedl to Český svaz pivovarů a sladoven. Objem výroby piva se zvedl po dvou letech poklesu, pořád je ale o zhruba milion hektolitrů nižší než před začátkem pandemie koronaviru. Zvedla se taky spotřeba piva. Zatímco v roce 2021 připadlo na jednoho obyvatele průměrně 129 vypitých litrů piva za rok, loni už to bylo 136 litrů na osobu.