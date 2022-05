České předsednictví se má podle ČR i Rakouska soustředit i na západní Balkán

České předsednictví v Radě EU ve druhé polovině letošního roku by se mělo podle premiéra Petra Fialy (ODS) i rakouského kancléře Karla Nehammera věnovat otázce západního Balkánu a jeho integrace do Evropské unie. Předsedové vlád to uvedli po společném jednání v Praze. Podle Nehammera vyžaduje region podporu a nesmí se na něj zapomenout kvůli válce na Ukrajině. Fiala po dnešním jednání uvedl, že posun v integraci zemí západního Balkánu do EU je v zájmu Česka i Rakouska. Uvítal v té souvislosti velkou angažovanost Rakouska a jeho kancléře, který Česku nabídl osobní politickou podporu, své zkušenosti i kontakty z regionu. "Pro nás je to významné téma i proto, že se blíží naše předsednictví," řekl Fiala. Nehammer požádal českého premiéra, aby Praha neztrácela západní Balkán ze zřetele. "Světová veřejnost se soustředí na válku na Ukrajině a Balkánu se nedostává tolik pozornosti," uvedl. Ukrajina podporu má a potřebuje, podporu ale vyžaduje i Balkán. "Situace v Bosně a Hercegovině je velice napjatá, i zde je třeba pozornosti EU. Nechci, aby Balkán měl pocit, že jsme zapomněli na jeho kandidaturu pro vstup do EU," řekl.