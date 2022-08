České školy jsou podle Fialy na příchod ukrajinských žáků dobře připraveny

České školství je na příchod žáků z Ukrajiny dobře připraveno a kvalita vzdělávání českých žáků neutrpí. Po dnešním bilančním setkání s ministrem školství Vladimírem Balašem (STAN) to řekl premiér Petr Fiala (ODS). Resort podle Balaše v současnosti připravuje kampaň, která má zvýšit zatím malý zájem ukrajinských dětí o studium na českých středních školách.

Ministerstvo školství se v současnosti zabývá přípravou nového školního roku, ve kterém by do českých škol měly nastoupit asi desítky tisíc válečných uprchlíků z Ukrajiny. Jejich přesný počet je zatím nejasný. Minulý týden Balaš uvedl, že jich očekává asi polovinu z původně odhadovaných 130.000. Přesnější data by mělo ministerstvo od škol dostat zřejmě na začátku září.

Kromě integrace ukrajinských žáků a studentů hovořili Balaš s Fialou na dnešní schůzce také o investicích do vzdělávací infrastruktury. Fiala po setkání uvedl, že cílem je, aby do roku 2028 vzniklo ve školách zhruba 10.000 nových míst, zejména v prstenci kolem Prahy.