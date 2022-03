České školy se připravují na nápor dětí z Ukrajiny, kapacity někde nestačí

České školy se připravují na přijetí dětí, které utekly před ruskou invazí na Ukrajině. Ty musí podle ministerstva školství začít povinnou školní docházku nejpozději do 90 dnů po příchodu do Česka. Školy ale nemají dostatek kapacit na začlenění ukrajinských dětí. Tvrdí to šéf Asociace ředitelů základních škol Luboš Zajíc. Zatím podle něj ve školách místo je, školy se ale připravují na velký nápor. Podle místopředsedkyně Asociace školních psychologů Jany Zapletalové tak často nebude možné z kapacitních důvodů začlenit ukrajinské děti do současných tříd. "Pochopila jsem, že v některých krajích je kapacita škol tak malá, že nezbyde nic jiného než vytvářet pravděpodobně oddělená vzdělávací zařízení," uvedla. Nedostatek kapacit do budoucna potvrdil třeba primátor Českých Budějovic z hnutí ANO Jiří Svoboda. Školy teď pro ukrajinské děti shání kromě prostor i překladatele.