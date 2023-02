České velvyslanectví v Turecku se snaží zjistit, co je se třemi krajany, dalším Čechům pomáhá

Česká ambasáda v Turecku zatím nemá žádné zprávy o tom, že by mezi oběťmi nebo zraněnými při ničivém zemětřesení, které postihlo zemi, byli také Češi. ČTK to v telefonickém rozhovoru řekl velvyslanec v Turecku Pavel Vacek. "Snažíme se dobrat osudu tří krajanů v postižených oblastech. O nich nemáme zatím žádné zprávy, což ale nemusí vůbec nic znamenat," řekl vedoucí diplomatické mise, který zároveň doporučil zvážit v tuto chvíli všechny zbytné cesty do země.

"Víme o nich od jejich příbuzných. Krajané nemají žádnou povinnost se ambasádě hlásit. Jsou to čeští občané, kteří v Turecku pobývají dlouhodobě," upřesnil Vacek, podle něhož se velvyslanectví snaží být v kontaktu se všemi krajany v Turecku, o kterých ví.

V zemi je v současné době podle něj také tým humanitární organizace Člověk v tísni, který působí v jednom z postižených míst - konkrétně v Gaziantepu. Pracovníci organizace jsou podle něj v pořádku. "Ale jsou tam velké škody a nejisté bydlení přes noc. Zřejmě ji budou trávit v autech nebo podobných přístřešcích, kde nehrozí, že na ně spadnou domy, pokud by nastaly další otřesy," řekl velvyslanec.

Velvyslanectví mezitím pomáhá skupině šesti Čechů, kteří jsou v zemi pracovně a během otřesů půdy se nacházeli v provincii Kahramanmaraş. "Přišli kvůli zemětřesní o přístřeší. Přesouvají se s pomocí ambasády a dalších našich i jejich vlastních kontaktů do města Kayseri a posléze budou pokračovat do Ankary, odkud mají odletět zpět do Česka," popsal velvyslanec. "Jsou to mnohasetkilometrové vzdálenosti a navíc situaci komplikuje počasí, protože všude sněží," doplnil.