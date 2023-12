České zbrojovky kvůli ruské invazi zvyšily výrobní kapacity o stovky procent

Dvě největší české zbrojovky STV Group a Czechoslovak Group navýšily letos svoje výrobní kapacity o více než 600 procent. Radiožurnálu/Českému rozhlasu to řekl vládní zmocněnec pro rekonstrukci Ukrajiny Tomáš Kopečný. U zbrojovek si objednává zbraně a munici Česká republika, platí to ale z peněz zahraničních dárců. Těmi největšími byly vloni Spojené státy, letos zbrojní průmysl nejvíc podpořily Nizozemsko a Holandsko, a to částkou přes 35 miliard korun.