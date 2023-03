Českého lva pro nejlepší film získal Il Boemo Petra Václava

Českého lva za nejlepší celovečerní film roku 2022 získal snímek režiséra Petra Václava Il Boemo o osudech skladatele Josefa Myslivečka. Cenu převzal producent Jan Macola. Postavu Myslivečka ztvárnil Vojtěch Dyk. Na dnešním předávání 30. ročníku Českých lvů v pražském Rudolfinu proměnil film šest z 11 nominací. Uspěl také v kategoriích režie, masky, zvuk, kostýmy a scénografie.

Il Boemo soutěžil na loňském 70. ročníku filmového festivalu ve španělském San Sebastiánu. Hlavní cenu festivalu Zlatou mušli sice nezískal, ale podle režiséra Petra Václava je pro českou kinematografii velký úspěch už to, že byl vybrán do hlavní soutěže. Akademici snímek Il Boemo nominovali do boje o Oscara v kategorii cizojazyčných filmů. Do užšího výběru se nedostal.

Za nejlepší ženský výkon v hlavní roli si sošku odnesla Klára Melíšková za roli zdravotní sestry obviněné z vraždy pacientky ve filmu Podezření. "Jsem šťastná a dojatá. Tohle byl pro mě nejsilnější příběh, který jsem skrze sebe nechala projít," podotkla ke své roli.

Ocenění za nejlepší mužský výkon v hlavní roli získal Michal Kern za roli Jiřího Arvéda Smíchovského ve filmu Arvéd režiséra Vojtěcha Maška. Českého lva za vedlejší role si odnesli Martha Issová za ztvárnění postavy Terezy ve filmu Alice Nellis Buko a Marsell Bendig za roli ve filmu režiséra Adama Sedláka Banger natočeném na iPhone.