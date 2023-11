Česko a Peru by mohly uzavřít dohodu o tzv. pracovní dovolené, schválila vláda

Česká republika chce s Peru uzavřít dohodu, jež umožní mladým lidem z obou zemí vycestovat na území druhého státu na takzvanou pracovní dovolenou. Návrh ministerstva zahraničí dnes schválila vláda, vyplývá z výsledků zasedání. Podobné dohody má Česko s Kanadou, Novým Zélandem, Izraelem, Chile či Japonskem.

Při pobytu budou moci lidé pracovat a vydělat si tak na cestu. Pokud by smlouva vstoupila v platnost, mladým Čechům dá v praxi možnost pobývat v Peru a zároveň vykonávat po dobu maximálně jednoho roku práci bez pracovního povolení. Podobně to bude fungovat naopak.

Vízum do Peru bude třeba na základě vnitrostátní legislativy uplatnit do 90 dnů od jeho vydání. Platné je pak po dobu 12 měsíců od vstupu na území Peruánské republiky. Vízum pro občany Peru do České republiky bude platné ode dne vydání, nad dobu 12 měsíců nebude možné prodloužit. Podle materiálu, který má ČTK k dispozici, lze předpokládat, že jak Česko, tak Peru omezí počet takto udělených víz na 200 ročně. Stejně je tomu ve vztahu k Chile.