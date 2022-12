Česko bude v Moskvě nadále zastupovat velvyslanec Pivoňka

Velvyslancem zůstane Vítězslav Pivoňka, jeho post Česko rušit nebude. V Otázkách Václava Moravce České televize (ČT) to dnes řekl ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti). Ministerstvo podle něj nechce prozatím ambasadorskou pozici v Moskvě nahradit místem chargé d'affaires.

"Velvyslanec Pivoňka není odvoláván, zůstává velvyslancem a v roli jeho zástupce bude působit pan Čistecký," prohlásil Lipavský. O tom, že by měl Pivoňka v Rusku skončit, napsal na konci listopadu server Seznam Zprávy. Server uvedl, že kabinet řeší to, jak nově nastavit vztahy s Ruskem. Pokud by Česko v době války na Ukrajině vyslalo do Moskvy nového plnohodnotného velvyslance, muselo by Rusko požádat o souhlas a velvyslanec by zároveň musel pověřovací listiny slavnostně předat prezidentu Vladimiru Putinovi. Server uvedl, že je možné, že by současný generální konzul ČR v Istanbulu Čistecký v Moskvě výhledově působil jako chargé d'affaires.

"Opravdu teďka do Moskvy nového velvyslance neposíláme, takže neřešíme otázku, komu by případně předával pověřovací listiny," řek dnes ministr. Česko podle něj zatím nedošlo do momentu, kdy by chtělo formálně v Rusku odvolat velvyslance a mít tam pouze chargé d'affaires. "Ale ta situace se neustále vyvíjí," uvedl. Dodal, že je pro ČR zatím výhodné diplomatické zastoupení v Moskvě mít.