Česko bude v roce 2023 poprvé velet vojenské pozorovací misi na Sinaji

Česká republika bude v roce 2023 poprvé velet mezinárodní vojenské misi na Sinajském poloostrově v Egyptě. Oznámila to ministryně obrany Jana Černochová z ODS. Na této blízkovýchodní pozorovací misi MFO aktuálně působí česká letecká jednotka včetně letounu CASA. Podle Černochové bude velení úspěchem české armády. „Je to i velký projev úcty naší zemi. To, že nám po těch 10 letech, kdy tam působíme, nabídli, že můžeme být velící zemí této pozorovatelské mise.“ Čeští vojáci budou dále působit na zahraničních misích například na Slovensku nebo v Litvě.