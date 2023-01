Česko čeká druhý den voleb budoucího prezidenta republiky

Česko dnes čeká druhý den prvního kola prezidentských voleb. Volební místnosti jsou otevřené od 08:00 do 14:00. Většina výsledků, které budou k dispozici na volebním webu, by mohla být podle odhadu statistiků známa do večera. Pokud žádný z osmi kandidátů nyní nezíská nadpoloviční většinu hlasů, postoupí dva nejúspěšnější do druhého kola. Finále by se uskutečnilo za dva týdny, tedy 26. a 27. ledna.

Volební účast se v pátek večer v některých okrscích pohybovala kolem 50 procent. Vyplývá to z vyjádření členů volebních komisí a zástupců úřadů, které ČTK oslovila. Na některých místech je tak zatím účast vyšší než ve volbách hlavy státu před pěti lety. Úřady ani volební komise nezaznamenaly žádné zásadní komplikace.