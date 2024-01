Česko čekají letos troje volby i největší daňové změny za poslední roky

Troje volby i největší změny v daňovém systému za poslední léta přinese v Česku právě začínající rok 2024. Padnout by mělo i klíčové rozhodnutí ohledně největší novodobé investice v Česku, tedy vítězi výběrového řízení na stavbu jaderného bloku v Dukovanech. Dění v Česku bude nadále ovlivňovat válečný konflikt na Ukrajině, který téměř po dvou letech od začátku ruské invaze znamená mimo jiné přítomnost bezmála 400.000 uprchlíků v tuzemsku.

V červnu budou voliči v zemích EU včetně ČR vybírat členy Evropského parlamentu. Rozhodnou o obsazení 720 křesel, na Česko připadá 21 mandátů. V září se pak budou v Česku konat volby do zastupitelstev krajů a do třetiny Senátu. Volby budou pro strany zkouškou před rokem 2025, na který připadá řádný termín příštích voleb do Poslanecké sněmovny.

Ode dneška nabývá účinnosti většina balíčku, kterým chce vláda konsolidovat veřejné rozpočty. Zaměstnanci začnou znovu odvádět nemocenské pojištění a omezí se slevy na dani. Zvyšuje se daň z nemovitosti či firemní daň, omezuje se zvýhodnění nepeněžních benefitů pro zaměstnance. Mění se i sazby DPH a s nimi i zařazení některých položek do základní či snížené sazby. Stát má letos hospodařit se schodkem 252 miliard korun.