Česko čekají v pondělí odborářské protesty a stávka proti krokům vlády

Česko čeká v pondělí stávka, kterou vyhlásily odbory na protest proti krokům vlády. Podle odborových předáků se bude stávkovat ve všech krajích v řadě škol, firem či úřadů. Někde se práce zastaví na hodinu, někde na dvě hodiny či na celý den. Počet stávkujících odbory zatím nezveřejnily. Předseda nejpočetnějšího svazu KOVO Roman Ďurčo před pár dny řekl, že by to v průmyslových podnicích mohl být až milion zaměstnanců. Školské odbory odhadují, že se do stávky zapojí kolem 70 procent škol. Nespokojení odboráři a odborářky zamíří do Prahy také na protestní pochod a demonstraci. Pořadatelé nahlásili magistrátu několik tisíc účastníků.

Odbory protestují proti podobě vládního konsolidačního balíčku i důchodové reformy, nenavyšování platů ve veřejném sektoru, drahým energiím, vysoké inflaci, nevyjasněnému růstu minimální mzdy i nedostatku peněz na školství. Stěžují si na to, že s nimi vláda nehledá kompromis. Premiér Petr Fiala (ODS) tento týden řekl, že stávku pokládá za neodůvodněnou. Poukázal na růst rozpočtu školství a zaručený plat učitelů ve výši 130 procent průměrné mzdy. Podle Fialy odbory pokračují v konfrontační politice a jednají nezodpovědně. Ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL) uvedl, že kabinet je připraven s odbory jednat a nabídl jim, že by se na zvýšení výdělků a posílení rozpočtů ministerstev využily neutracené peníze z letoška. Putovat by měly hlavně do odměn. Odbory žádají zvýšení tarifů.