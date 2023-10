Česko chce podpořit rehabilitační nemocnici pro ukrajinské vojáky v Užhorodě

V ukrajinském Užhorodě by mohla vzniknout nová rehabilitační nemocnice pro válečné veterány díky české pomoci. Partnerské kraje z Česka s ministerstvem zahraničí plánují přispět na rekonstrukci budovy bývalého dětského oddělení a traumacentra. Stávající rehabilitační středisko v Užhorodě kvůli válce kapacitně nestačí, podle hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického z ČSSD by se v novém zařízení mohlo léčit až 500 lidí. Peníze z rozpočtu na rehabilitační nemocnici už uvolnil Pardubický, Královéhradecký, Ústecký a Moravskoslezský kraj nebo kraj Vysočina. Dalších 10 miliónů by poskytlo ministerstvo zahraniční z programu pro rozvojovou pomoc.