Česko chce v EU prosadit snížení DPH na výrobky z recyklovaných materiálů

Česko chce v Evropské unii prosadit snížení DPH na výrobky z recyklovaných materiálů. Ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) bude návrh prezentovat na Radě ministrů v Lucemburku. Unijní směrnice totiž zatím neumožňuje DPH u takových výrobků zařadit do nižších sazeb. Podle Hladíka by přitom snížení motivovalo lidi i obce víc využívat recyklované materiály, čímž by se rozšířila i výroba z druhotných surovin na území Česka. Ministerstvo teď začne zjišťovat, kterých konkrétních výrobků by se snížení DPH mohlo dotknout. Návrh se týká podle ministra všech výrobků z plastu, od hraček, běžných hygienických pomůcek a věcí denní potřeby až po hrabla na sníh nebo květináče. Zároveň by do této skupiny zapadaly stavební materiály, které využívají kutilové a zahrádkáři. Podle Hladíka bude potřeba taky specifikovat, kolik procent recyklátu by výrobky musely obsahovat.