Česko chce v EU prosazovat pravidelnou a předvídatelnou pomoc Ukrajině

Česká republika je zastáncem toho, aby Evropská unie nastavila systém pravidelné a předvídatelné finanční podpory Ukrajině. Země čelící ruské vojenské invazi se bez podpory neobejde a je potřeba do financování vnést větší řád, řekl ministr pro evropské záležitosti Mikuláš Beka (STAN) novinářům na briefingu k nadcházejícímu jednání Rady pro obecné záležitosti (GAC). Podle Beka je nutné vyřešit hlavně zdroj financování. "V současném rozpočtu takové prostředky nejsou. EU se bude muset shodnout na financování buď ze zvýšených příspěvků států, nebo nějaké další půjčky," uvedl. Druhé formální zasedání GAC pod vedením českého předsednictví má příští úterý v Lucemburku na starosti přípravu říjnového zasedání Evropské rady, které se koná v Bruselu koncem příštího pracovního týdne. Jednání unijních lídrů by pak měla podle Beka dominovat právě problematika pomoci Ukrajině, energetika, dostane se ale i na ekonomické záležitosti a vnější vztahy unie. Ohledně Ukrajiny by se lídři zemí EU měli příští týden zabývat hlavně financováním podpory, řekl Bek.