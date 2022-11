V Česku klesá počet uživatelů heroinu - řekl to národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil s tím, že jde zhruba o 3 tisíce lidí. Většina nitrožilních uživatelů drog ale podle něj dál bere pervitin, týká se to asi 35 tisíc lidí. Pozitivní je podle něj hlavně to, že až 80 procent takových uživatelů je v kontaktu s pomáhajícími službami. V případě konopí ale Česko podle Vobořila dál patří mezi země s nejvyšším počtem uživatelů.