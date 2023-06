Česko dostane od Evropské unie přes 160 milionů korun pro zemědělce

Česká republika by měla od Evropské unie dostat na podporu zemědělství přes 160 milionů korun. Evropská komise v reakci na požadavky zemědělců z řady států totiž navrhla, že by si země Evropské unie mezi sebe měly rozdělit 330 milionů eur (7,8 miliardy korun) ze zemědělské rezervy na zmírňování dopadů levného dovozu ukrajinských obilovin, rostoucích nákladů či klimatických změn. Plán musí nejprve schválit členské země. Ty v pondělí souhlasily s rozdělením dříve navržených 100 milionů eur mezi Polsko, Maďarsko, Slovensko, Rumunsko a Bulharsko. Farmáři z těchto států v bezprostředním sousedství Ukrajiny si v posledních měsících stěžovali na problémy s odbytem svých produktů kvůli levnému zboží, které do EU proudí z Ukrajiny.