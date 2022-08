USA věnují Česku šest bojových a dva transportní vrtulníky. V České televizi to řekla ministryně obrany Jana Černochová z ODS. Osm strojů dostane Česko zdarma nad rámec dvanácti objednaných za více než 14 a půl miliardy korun. Česká republika ze Spojených států kupuje osm víceúčelových vrtulníků Venom a čtyři bitevní Vipery, vyrábí je firma Bell. První kusy by měla armáda do výzbroje dostat příští rok.