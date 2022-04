Česko dosud udělilo ukrajinským uprchlíkům téměř 318.000 víz dočasné ochrany

Česko dosud udělilo lidem, kteří uprchli z Ukrajiny zasažené ruskou invazí, 317.644 víz dočasné ochrany. V pátek počet vydaných speciálních víz v mezitýdenním srovnání ale klesl. Cizinecké policii se od počátku rusko-ukrajinské války, která trvá přes dva měsíce, nahlásilo 206.568 lidí. Vláda po začátku invaze prodloužila lhůtu pro nahlášení na policii po příjezdu do země na 30 dnů, tento týden ji opět zkrátila na původní tři dny. Do tří dnů musí lidé hlásit i změnu adresy pobytu. Děti do 15 let na policii místo pobytu hlásit nemusí.

Podle ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) předchozí prodloužení lhůty splnilo svůj účel v době, kdy denně přicházelo velké množství uprchlíků. Nyní je podle něj třeba, aby veřejná správa co nejdříve věděla o místě jejich pobytu. V polovině dubna Rakušan uvedl, že se počet běženců z Ukrajiny v ČR ustálil na zhruba 300.000. Ministerstvo sice vydává další víza, někteří Ukrajinci ale odjíždějí.

Vláda odhadla zvládnutí uprchlické vlny na 54 miliard korun. V druhém květnovém týdnu má Sněmovna projednat vládní strategické priority pro řešení uprchlické vlny z Ukrajiny po ruské invazi.