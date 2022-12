Česko dosud vydalo uprchlíkům z Ukrajiny 465 tisíc dočasných víz

Za uplynulých sedm dní získalo dočasnou ochranu 2171 ukrajinských uprchlíků, kteří před válkou odešli do České republiky. Vyplývá to z údajů, které ministerstvo vnitra zveřejňuje na twitteru. Od únorového vpádu ruské armády do sousední země dosud Česko vydalo 465.058 dočasných víz, která jejím držitelům umožňují přístup k veřejnému zdravotnímu pojištění, vzdělání či na trh práce. Zhruba pětina ukrajinských uprchlíků se podle odhadů ministerstva vnitra už z Česka vrátila domů. S nastupující zimou se zase mohou do zahraničí vydat Ukrajinci, které ruské útoky na infrastrukturu připravily o teplo, elektřinu a vodu.

Česká republika přijala ze zemí Evropské unie nejvíc běženců na počet obyvatel. V současnosti ukrajinská populace tvoří v Česku 3,4 až 3,7 procenta obyvatel, což znamená zhruba 355.000 až 390.000 lidí, uvedl již dříve ministr vnitra Vít Rakušan (STAN).