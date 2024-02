Česko hledá spojence pro polní nemocnici pro Gazu, uvedla ministryně

Česká republika má vojenské kapacity a nyní hledá spojence, kteří by se zapojili do vyslání polní nemocnice pro obyvatele Pásma Gazy. Na jednání ministrů obrany NATO v Bruselu to dnes uvedla česká ministryně Jana Černochová. Podle ní to ale rozhodně není akce, do které by šla Česká republika sama. "Musíme hledat spojence v podobě zemí, které o něčem takovém uvažují," řekla. Předpokládá se, že by polní nemocnice fungovala na lodi. V Bruselu Češi diskutovali se zástupci italské delegace právě o jejich zkušenostech z předchozího italského působení v Rudém moři. "Dozvěděli jsme se, že něco takového zvažují i v budoucnu, ale zvažují i tu variantu, že by ta polní nemocnice nebyla na moři, ale přímo na území Egypta, a tady musí mít samozřejmě hlavní slovo v rozhodování Egypt," uvedla česká ministryně. Černochová má v úmyslu se na začátku příštího týdne setkat s náčelníkem generálního štábu Karlem Řehkou a probrat s ním veškeré nové informace. "Máme za to, že tato forma pomoci je žádoucí, protože humanitární krize v Pásmu Gazy je veliká," uvedla česká ministryně obrany. "Lidé, kteří tam žijí, nemohou za to, že jsou rukojmí Hamásu," dodala. Česká republika má podle jejích slov velmi schopné zdravotníky a má možnost "tyto kapacity poskytnout".