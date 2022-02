Česko je připravené případně usnadnit Ukrajincům cestu k dlouhodobému vízu

Vláda by se v případě zhoršení situace na Ukrajině snažila Ukrajincům, kteří jsou v Česku s krátkodobým vízem, usnadnit cestu k dlouhodobému. Po dnešním zasedání kabinetu to novinářům řekl ministr vnitra Vít Rakušan (STAN). Také podle premiéra Petra Fialy (ODS) je kabinet připravený se v otázce pobytových povolení pro Ukrajince chovat flexibilně. Na to, aby Ukrajinci s krátkodobým vízem mohli získat dlouhodobé bez nutnosti návratu do vlasti, dnes apelovala například Hospodářská komora.

Komora uvedla, že bez zaměstnanců z Ukrajiny by se v ČR neobešly zejména obchod nebo ubytovací a další služby. Rakušan uvedl, že v Česku je asi 200.000 Ukrajinců s dlouhodobým vízem a přibližně 60.000 s krátkodobým pobytovým povolením.