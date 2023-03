Česko loni navštívilo víc slovenských turistů než před pandemií covidu-19

Do Česka přijelo loni víc slovenských turistů než před pandemií koronaviru. Podle agentury CzechTourism minulý rok do země přicestovalo zhruba 780 tisíc Slováků. Oproti předcovidovému roku 2019 to je nárůst o 4 procenta. Slováci tak jsou druhými nejčastějšími návštěvníky ze zahraničí. Nejvíc turistů do Česka přijelo z Německa - a to milion 800 tisíc. Podle ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše z Pirátů se ale český cestovní ruch s dopady koronavirové pandemie stále nevyrovnal. S nedostatkem turistů se teď nejvíc potýká Karlovarský kraj.