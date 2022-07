Česko loni poslalo do Evropské unie z výběru cla skoro 8 miliard

Česká republika loni poslala do Evropské unie z výběru cla skoro 8 miliard korun. To je o 18 procent víc než v roce 2020. Výplývá to z dat ministerstva financí. Do státního rozpočtu pak celní správa na clech odvedla 2,3 miliardy korun, to je meziročně skoro o 45 procent víc. V porovnání s rokem 2020 také loni stoupl počet dovozních celních prohlášení, a to o více než 130 procent na tři miliony. Za velký nárůst může hlavně brexit, kvůli kterému teď Velká Británie podléhá přísnějším celním pravidlům.