Česko má díky projektu Via Czechia už třetí rok dálkové pěší turistické trasy

Díky projektu Via Czechia má Česko už třetí rok dálkové pěší turistické trasy, jejichž obliba mezi lidmi rychle vzrůstá. V covidovém roce 2020 jej vytvořil cestovatel, fotograf a majitel cestovní kanceláře Jan Hocek, když nemohl jezdit do zahraničí. Vyrazil na cesty po Česku a vytyčil nejprve dvě dálkové trasy, Severní a Jižní stezku, kterými propojil nejzápadnější a nejvýchodnější bod republiky. Projekt s názvem Via Czechia nyní představil na brněnských veletrzích cestovního ruchu Go a Regiontour. Dnes je součástí ještě Stezka středozemím, která spojuje nejjižnější a nejsevernější bod a také doplňková Stezka Slezskem jako alternativa Severní stezky. "Dnes máme čtyři stezky, jejichž celková délka je přes 7000 kilometrů. Existuje alternativa i pro cyklisty a v zimě lze také velkou část projet na běžkách. Cyklistická stezka nevede po stejné cestě, aby pěší měli od cyklistů klid," řekl Hocek. Připomněl, že podobné dálkové trasy mají poutnický charakter, přičemž partně nejznámější je Svatojakubská cesta s cílem v Compostele.