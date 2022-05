Česko má dostat z ropného embarga výjimku do poloviny roku 2024

Evropská komise navrhla pro Česko výjimku z embarga na ruskou ropu do poloviny roku 2024, pro Maďarsko a Slovensko pak až do konce stejného roku. Po jednání velvyslanců unijních zemí to dnes novinářům sdělil diplomatický zdroj, podle něhož státy přes pozitivní vývoj zatím nedospěly ke konečné shodě na nových sankcích. Podle informací ČTK bude nyní unijní exekutiva dojednávat další záruky pro Budapešť a Bratislavu. Velvyslanci, by se měli znovu sejít o víkendu. Aby embargo začalo platit, státy jej musí schválit jednomyslně.

Komise ve středu v rámci šestého balíku sankcí za ruskou invazi na Ukrajinu navrhla do konce roku zcela ukončit dovoz ropy z Ruska. Návrh původně počítal s roční výjimkou pro Maďarsko a Slovensko, které jsou na klíčové energetické surovině z Ruska nejvíce závislé. Obě země však embargo odmítly podpořit s požadavkem výrazně delšího přechodného období. Čas na zajištění dostatečných zásob proudících Transalpinským ropovodem TAL z jihu Evropy si vyžádala i česká vláda. Za krok správným směrem označil výjimku pro Česko premiér Petr Fiala.