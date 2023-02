Česko má nejméně vědkyň v Evropské unii. Změnit by to mohla nová pravidla grantové agentury

Ve vědě a výzkumu pracuje v Česku zhruba jen čtvrtina žen. K Mezinárodnímu dni žen a dívek ve vědě na to upozorňuje Národní kontaktní centrum - Gender a věda Sociologického ústavu Akademie věd. Jde o jedno z nejnižších čísel ze zemí Evropské unie. Změnit by to mohla nová pravidla grantové agentury. Od letoška chce finančně podporovat jen instituce, které podporují genderovou rovnost. Podle Hany Tenglerové z Národního kontaktního centra je to přelomový krok. Je ale podle ní zapotřebí i další opatření. Problémem je často skloubení práce a rodičovství. Chybí například školky ve větších městech, kde výzkumná pracoviště sídlí.