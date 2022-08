Česká republika je nyní schopná zajistit dodávky plynu pro běžný chod firem a domácností na 11 měsíců. A to v případě, že se ušetří 15 procent spotřeby. Oznámilo to ministerstvo financí s tím, že výpočet počítá se situací, kdy by do tuzemska úplně přestal proudit plyn z Ruska. Podle resortu aktuální plán platí pro průměrné zimní teploty.