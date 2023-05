Česko mělo v březnu nejnižší nezaměstnanost v EU, v dubnu dál klesla na 3,6 procenta

Nezaměstnanost v Česku v dubnu dál klesla, tentokrát o desetinu procentního bodu na 3,6 procenta. Na konci dubna bylo bez práce necelých 262 tisíc lidí, o téměř 12 tisíc méně než v předchozím měsíci. Počet volných pracovních míst se téměř nezměnil, zaměstnavatelé jich v dubnu, stejně jako v březnu, nabízeli zhruba 284.500. Vyplývá to z údajů, které zveřejnil Úřad práce ČR. Loni v dubnu byla nezaměstnanost v Česku 3,3 procenta. V mezinárodním srovnání mělo Česko podle posledních dostupných dat evropského statistického úřadu Eurostat za březen nejnižší míru nezaměstnanosti v celé Evropské unii, podle jejich metodiky dosáhla 2,6 procenta, přičemž průměr EU je 6,1 procenta. "Co se týká nízké nezaměstnanosti, držíme si stále nejlepší postavení v Evropě. To nám dodává určité sebevědomí, že má česká ekonomika pevné základy a je schopna čelit současným výzvám. Čísla ukazují, že z hlediska nezaměstnanosti je optimistický i výhled do budoucna," uvedl minstr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL).