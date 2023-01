Česko by mohlo od příštího roku využívat lepší území v přístavu v Hamburku

Česko hlásí průlom v jednáních s německou stranou o výměně pozemků v přístavu v Hamburku. Od druhé poloviny roku 2024 by mohlo nově využívat území zvané Kuhwerder Hafen výměnou za dvě jiná. Českému rozhlasu to potvrdil mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka. Území zvaná Svobodné přístavní pásmo má Česko od Německa dlouhodobě pronajatá kvůli přístupu k námořní dopravě. Kvůli nízkým mostům k nim ale nemají přístup velké lodě. Vyřešit by to mohla právě výměna za jiné území. O směně ještě budou jednat ministerstva zahraničí obou zemí.