Česko možná bude mít osm nových národních kulturních památek, návrh projedná vláda

Osm historických budov by se nově mělo stát národními kulturními památkami. Návrh ministerstva kultury dnes projedná vláda. Na seznamu jsou hlavně bývalá šlechtická sídla - třeba zámek Moravský Krumlov na Znojemsku nebo hrad Veveří v Brně. Národní kulturní památkou by se měly stát také 3 augustiniánské kláštery a to v Brně, v Pivoni na Domažlicku a v Roudnici nad Labem.

Národní kulturní památky tvoří nejvýznamnější část kulturního bohatství Česka a vztahuje se na ně přísnější ochrana než na klasické kulturní památky. Podle webu Národního památkového ústavu je v Česku přes 300 národních kulturních památek. Většina z nich jsou nemovitosti. Naposledy vláda schválila soubor 11 národních kulturních památek letos v lednu.