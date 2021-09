Česko musí do 22. září informovat EK o kontrole střetů zájmů při rozdělování eurodotací

České úřady musí do středy 22. září poslat Evropské komisi informace o tom, jak se jim daří zlepšovat kontrolu střetů zájmů při rozdělování evropských dotací. Vyplývá to z dopisu od evropských úřadů, který má k dispozici zpravodajský server iRozhlas.cz. Komise v srpnu varovala, že pokud se opatření nezlepší, může zastavit dotace. V dubnu komise zveřejnila závěrečnou auditní zprávu, podle které je premiér Andrej Babiš (ANO) ve střetu zájmů, neboť ovládá holding Agrofert i po vložení do svěřenských fondů a zároveň se podílí na rozhodování o rozdělování dotací EU. Babiš to popírá.

České úřady po Bruselu žádaly na začátku září 60 denní posunutí termínu, do kdy informace poslat. Generální ředitelství pro regionální politiku při Evropské komisi na to ale nepřistoupilo a určilo termín středu 22. září.