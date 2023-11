Česko-německá novinářská cena putuje i do Radio Prague International

V Praze byly rozdány letošní Česko-německé novinářské ceny, které vyhlašuje Česko-německý fond budoucnosti ve spolupráci s novinářskými svazy obou zemí. Oceněno bylo celkem devět českých a německých autorů. Je mezi nimi také Till Janzer, vedoucí německé redakce zahraničního vysílání Českého rozhlasu.

Česko-německé novinářské ceny uděluje fond od roku 2016 žurnalistům z obou stran hranice. Oceňuje autory za zvukové a multimediální příspěvky, které přispívají k lepšímu porozumění mezi Čechy a Němci. „Touto cenou chceme od počátku poukázat na to, jak významnou roli hraje kvalitní žurnalistika ve vzájemném poznávání a porozumění mezi dvěma sousedními zeměmi. A za druhé motivovat jednotlivé novináře, aby se častěji zaměřili i na události a debaty za hranicemi,“ uvedli za Česko-německý fond budoucnosti ředitelé Petra Ernstberger a Tomáš Jelínek při předávání ocenění v pražském Studiu Hrdinů.

„Nyní navíc stojíme společně před řadou globálních výzev. Kvalitní novinařina o to více – v době dezinformací a umělé inteligence na vzestupu si tak poctiví novináři zaslouží podporu víc než kdy jindy,“ doplnili.

Ocenění pro Radio Prague International

Till Janzer z Českého rozhlasu si odnesl cenu za dlouhodobou vynikající novinářskou činnost. Německou redakci Radio Prague International, která denně informuje posluchače o aktuálním dění v Česku v německém jazyce, vede už 17 let.

„Poctivé rešerše, věcné, informativní, jazykově bezchybné. A navíc obsahově široce rozkročené: česká domácí i zahraniční politika, hospodářství, společnost, kultura a sport. Práce stanice Radio Prag je veřejnoprávní žurnalistika v tom nejlepším smyslu slova: ambiciózní, aktuální, s kontextem a pozadím, inspirativní, informativní a zábavná, zasvěcená dobré věci, sloužící německo-českým vztahům,” vyzdvihl zásluhy Tilla Janzera a celé redakce Radio Prague International člen poroty Peter Lange, bývalý korespondent německých veřejnoprávních médií ARD a Deutschlandradio.

Do Českého rozhlasu putovala ještě jedna cena - za nejlepší český audio příspěvek ji získala Veronika Kindlová za pořad Českého rozhlasu Plus o vysídlených sudetských Němcích do někdejší komunistické NDR.

Kromě oceněných se mezi finalisty letos z Českého rozhlasu probojovali autoři podcastu Bruselské chlebíčky a Ferdinand Hauser také z německé redakce zahraničního vysílání s reportáží o pivovaru ve Varnsdorfu.