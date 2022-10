Česko-německý spisovatel Jan Faktor má na dosah Německou knižní cenu

Česko-německý spisovatel Jan Faktor prožívá jedinečný rok. Jeho autobiografický román Trottel (Blbec), který vyšel v září, sbírá v renomovaných denících a magazínech jednu kladnou recenzi za druhou. Na konci září za něj dostal Literární cenu Wilhelma Raabeho a nyní má na dosah jednu z nejvyšších met, a to Německou knižní cenu za nejlepší německojazyčný román letošního roku. Zda uspěje, bude jasné v pondělí 17. října večer. Klání o prestižní cenu ale nechává Faktora podivuhodně klidného. Poznamenává, že jeho krédem je s ničím nepočítat. "Ta knížka to musí zvládnout sama," podotýká.

Románem Trottel dává Faktor čtenářům možnost nahlédnout do hlubin svého života, jehož součástí byl odpor k normalizaci či odchod do východního Berlína, kde se dostal do podivného politického undergroundu ve čtvrti Prenzlauer Berg, založil rodinu a objevil vášeň pro kapelu Rammstein.