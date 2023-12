Česko nepošle na misi do vesmíru astronauta Svobodu, na let nejsou peníze

Česko nevyšle na krátkodobou misi do vesmíru astronauta Aleše Svobodu. Nabídku americké společnosti Axiom ministerstvo dopravy odmítlo, protože na ní nejsou v současné době peníze. Celkem by mise stála 60 milion dolarů - v přepočtu zhruba 1,35 miliardy korun. Resort nevyloučil, že by se k nabídco mohl v budoucnu vrátit, pokud by na misi přispěly soukromé firmy. Například ze zbrojního nebo leteckého průmyslu, které by na Mezinárodní vesmírné stanici chtěly provést nějaké experimenty.

Americká společnost se obrátila na evropské státy, které mají astronauta v rezervním týmu Evropské vesmírné agentury. Svoboda se do ní dostal loni v listopadu. Agentura astronauty vybírala z více než 22 tisíc uchazečů. Pokud by nabídku Česko přijalo, mohl se Svoboda stát druhým Čechem ve vesmíru. Prvním byl před 45 lety také vojenský pilot Vladimír Remek.