Česko od vstupu do EU získalo z unie dva biliony korun, čtvrtina šla na zemědělství

Od vstupu do Evropské unie v květnu 2004 až do konce loňského roku získalo Česko z evropských zdrojů dva biliony korun. Za stejné období pak do unijního rozpočtu odvedlo necelých 877 miliard. Vyplývá to z informací ministerstva financí. Největší podíl v příjmech - přes čtyřicet procent - představovaly peníze ze strukturálních fondů. Ty jsou určené na podporu hospodářsky slabších regionů. Nejvíc peněz z unijních zdrojů - konkrétně čtvrtinu - využilo Česko za dvacetileté členství na zemědělství.

Příjmy Česka z evropských peněz postupně rostly. Hranici sta miliard překročily v roce 2012 a vůbec nejvíc peněz z Unie přišlo do Česka v roce 2015, konkrétně přes 190 miliard korun. V posledních třech letech byl významným zdrojem Evropský plán na podporu oživení po pandemii koronaviru. Jen loni zaujímal čtvrtinu všech příjmů z Unie.