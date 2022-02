Česko odsoudilo uznání samozvaných republik na Ukrajině Ruskem. Putin nařídil zahájit misi v donbaských republikách

České ministerstvo zahraničí odsoudilo rozhodnutí Ruska uznat nezávislost samozvaných republik na východě Ukrajiny. Uznání oblastí ovládaných proruskými separatisty je podle ministra zahraničí Jana Lipavského (Piráti) porušením mezinárodního práva. Rozhodnutí, které dnes ruský prezident Vladimir Putin oznámil v televizním projevu, již odsoudili i další představitelé české vlády. Ministerstvo uvedlo, že potvrzuje podporu územní celistvosti a svrchovanosti Ukrajiny v jejích mezinárodně uznaných hranicích.

Premiér Petr Fiala (ODS) uvedl, že ČR stojí za svobodnou a nezávislou Ukrajinou. Podle předsedy vlády si Česko z vlastní historie pamatuje, že kroky proti suverénním sousedním státům k míru nevedou. Postup Ruska označil za akt agrese. Dodal, že ČR podporuje jednotnou reakci EU. Ministryně obrany Jana Černochová (ODS) ruský postup označila za snahu o obnovu Sovětského svazu na úkor svobodných zemí. "To civilizovaný svět nesmí nikdy tolerovat! A na Putinově šachovnici není pouze Ukrajina, jsme tam i my," míní šéfka resortu obrany.

Pokud by Česko nebylo podle šéfky vládní TOP 09 a předsedkyně Sněmovny Markéty Pekarové Adamové v NATO, bylo by také v ohrožení. "Nebýt Václava Havla a dalších, kteří nás přivedli do NATO, jsme ve stejném ohrožení jako Ukrajina i my. Nenechme je napospas," vyzvala šéfka dolní komory.

Putin nařídil ruské armádě zahájit misi v donbaských republikách, jejichž nezávislost předtím uznal dekretem. Z Putinova výnosu není zřejmé, kdy mají ruské jednotky na východní Ukrajinu vstoupit, podotýkají agentury AP a DPA. Dnešní uznání nezávislosti dvou povstaleckých republik by podle analytiků mohlo uvolnit cestu k ruské vojenské intervenci vůči Ukrajině.